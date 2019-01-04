«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: Метсола и Ларсен пропускают матч из-за болезни

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В составе гостей отсутствуют голкипер Юха Метсола и защитник Филип Ларсен, они пропускают встречу из-за болезни.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Гарипов);

Яруллин — Марков, Секач — Ткачёв — Азеведу;

Лямкин — Абросимов, Зарипов — Основин — Галиев;

Батыршин — Манухов, Лукоянов — Попов — Глухов;

Михеев — Свитов — Клинкхаммер, Кара.



«Салават Юлаев»:



Кареев (Федотов);

Панин — Сергиенко, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Ткачёв;

Сергеев — Семёнов, Рыбин — Бусаров — Майоров;

Елизаров — Терещенко, Жарков — Кадейкин — Солодухин.

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