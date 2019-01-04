«Ак Барс» и «Салават Юлаев» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В составе гостей отсутствуют голкипер Юха Метсола и защитник Филип Ларсен, они пропускают встречу из-за болезни.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Гарипов);
Яруллин — Марков, Секач — Ткачёв — Азеведу;
Лямкин — Абросимов, Зарипов — Основин — Галиев;
Батыршин — Манухов, Лукоянов — Попов — Глухов;
Михеев — Свитов — Клинкхаммер, Кара.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Федотов);
Панин — Сергиенко, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Ткачёв;
Сергеев — Семёнов, Рыбин — Бусаров — Майоров;
Елизаров — Терещенко, Жарков — Кадейкин — Солодухин.
«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: Метсола и Ларсен пропускают матч из-за болезни