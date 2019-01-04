Борщевский: «Амур» подвёл ряд грубых ошибок, но я отмечу игру вратаря «Трактора»

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский подвёл итоги матча с «Трактором» (0:3). Голкипер челябинцев Василий Демченко оформил шат-аут.



«Сегодня буду краток. Нас подвёл ряд грубых ошибок, особенно в конце второго периода, когда за полторы секунды до окончания нам забили гол, не смогли вывести шайбу из зоны. Но в целом хотелось бы отметить сегодня игру вратаря команды соперника, не смогли сегодня забить. Естественно, не забивая голов, очень сложно выиграть. Но при всём этом команда старалась, до конца пыталась всё-таки забить, но не получилось», — передаёт слова Борщевского корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

Челябинская команда прервала серию из двух поражений, «Амур» проиграл в четвёртый раз за последние пять матчей. «Трактор» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, хабаровский клуб располагается на 12-м месте.