Сборные России и США назвали составы на полуфинальный матч МЧМ

Стали известны составы молодёжных сборных России и США на полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2019 года. Встреча состоится 5 января, начало игры — в 0:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Сборная России



Кочетков (Тарасов)

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец

Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин

Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков

Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко

Сборная США

Примо (Кейсер)

К. Хьюз — Кемп, Фараби — Норрис — Робертсон

Сэмберг — Андерсон, Кейтс — Бэррат — Мэдден

Самуэльссон — Сент-Айвани, Коккерил — Пиллинг — Вальстрём

Миллер, Друри — Д. Хьюз — Хмелевски, О’Брайен

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3.