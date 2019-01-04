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Сборные России и США назвали составы на полуфинальный матч МЧМ

Сборные России и США назвали составы на полуфинальный матч МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Стали известны составы молодёжных сборных России и США на полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2019 года. Встреча состоится 5 января, начало игры — в 0:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная России

Кочетков (Тарасов)
Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец
Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин
Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков
Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко

Сборная США

Примо (Кейсер)
К. Хьюз — Кемп, Фараби — Норрис — Робертсон
Сэмберг — Андерсон, Кейтс — Бэррат — Мэдден
Самуэльссон — Сент-Айвани, Коккерил — Пиллинг — Вальстрём
Миллер, Друри — Д. Хьюз — Хмелевски, О’Брайен

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3.

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