Россия — США: на матче будет работать шведско-канадский дуэт арбитров

Полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира с участием сборных России и США обслужит бригада арбитров во главе с канадцем Джеффом Ингрэмом и шведом Микаэлем Сьоквистом. Игра состоится 5 января, начало — в 0:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Сборная России



Кочетков (Тарасов)

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец

Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин

Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков

Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко



Сборная США



Примо (Кейсер)

К. Хьюз — Кемп, Фараби — Норрис — Робертсон

Сэмберг — Андерсон, Кейтс — Бэррат — Мэдден

Самуэльссон — Сент-Айвани, Коккерил — Пиллинг — Вальстрём

Миллер, Друри — Д. Хьюз — Хмелевски, О’Брайен