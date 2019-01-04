Россия — США: на матче будет работать шведско-канадский дуэт арбитров

Полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира с участием сборных России и США обслужит бригада арбитров во главе с канадцем Джеффом Ингрэмом и шведом Микаэлем Сьоквистом. Игра состоится 5 января, начало — в 0:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сборная России
Кочетков (Тарасов)
Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец
Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин
Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков
Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко
Сборная США
Примо (Кейсер)
К. Хьюз — Кемп, Фараби — Норрис — Робертсон
Сэмберг — Андерсон, Кейтс — Бэррат — Мэдден
Самуэльссон — Сент-Айвани, Коккерил — Пиллинг — Вальстрём
Миллер, Друри — Д. Хьюз — Хмелевски, О’Брайен
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