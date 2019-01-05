Бочаров: удручало, когда на «Динамо» приходило по 3,5 тыс. зрителей

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров после победы в матче с «Автомобилистом» (2:0) поделился эмоциями от возвращения на арену в Петровском парке.

«Всё великолепно и для болельщиков, и для нас, хоккеистов: отличное освещение, мягкие бортики. Большие стёкла для удобства зрителей. По началу, когда мы пару недель назад проводили первую раскатку на новой арене, лёд был не самым лучшим. Но сейчас этот момент подправили. Единственное, что пока смущает – это лабиринты в подтрибунных помещениях. Нужно время, чтобы привыкнуть к новым условиям.

Граздо приятнее играть, когда на трибуны переполнены. Если честно, то удручало, когда на Ходынку приходило по три с половиной тысячи зрителей. Мы всё-таки играем для этих людей. В «Мегаспорте» я не припомню ни одного аншлага, последний раз он случался, наверное, ещё в Парке Легенд на матчах со СКА или «Спартаком»», — цитирует Бочарова официальный сайт КХЛ.

Первый матч московского «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» посетили 10 786 зрителей.

