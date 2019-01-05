2 передачи Радулова и 36 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» — 2:1.

Счёт на 14-й минуте при игре в формате «5 на 4» открыл нападающий хозяев Тайлер Сегин, реализовавший удаление Александра Овечкина. В середине второго игрового отрезка Ларс Эллер восстановил равновесие. В овертайме Сегин оформил дубль и принёс «звёздам» победу.

Александр Радулов отметился двумя результативными передачами. Также на его счету показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 4 броска в створ и 2 силовых приёма за 22.45 на льду. Валерий Ничушкин, переведённый в первое звено, нанёс 2 броска за 11.56. Антон Худобин отразил 36 бросков из 37 и стал первой звездой встречи.

На счету Овечкина «-1», 2 минуты штрафа, 6 бросков, 5 силовых приёмов и 3 блок-шота за 22.13. У Евгения Кузнецова 3 броска за 20.03. У Дмитрия Орлова 3 броска, 4 силовых приёма за 25.12 и статус третьей звезды матча.