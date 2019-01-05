«Адмирал»: отыгрались с 0:3, но проиграли после гола ногой и странного удаления

Официальный «твиттер» хоккейного клуба «Адмирал» негативно прокомментировал новость о поражении в игре с китайским «Куньлунь Ред Стар» (3:4).



«Отыгрались с 0:3, но проиграли после гола ногой и странного пятиминутного удаления», — написал клуб в «Твиттере».

Посмотреть видео удаления у «Адмирала» «5+20» можно также на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео решающего гола «Куньлуня» можно также на официальном сайте КХЛ.

«Куньлунь» упустил преимущество в три шайбы, но одолел «Адмирал»

К 25-й минуте команда хозяев обеспечила себе преимущество в три шайбы благодаря точным броскам Люка Локхарта, Ондржея Витасека и Дрю Шора, впервые отметившегося в КХЛ. «Адмирал» сумел отыграться за восемь минут второго периода, авторами голов стали Степан Захарчук, Денис Вихарев и Иван Мищенко. В третьем периоде «Куньлунь» вырвал победу благодаря шайбе Брэндона Ипа на 53-й минуте.