Тапола: у «Куньлуня» проблема со вторыми периодами, это психология

Главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:3).



«Хорошо, что мы выиграли, это сейчас самое главное. Неплохо начали игру после разочарования в предыдущем матче. Смогли настроиться, первый период провели отлично, а второй период уже во многих играх у нас не складывается. Сегодня начали мешать удаления, пропустили один гол, за ним второй и третий. Со вторым периодом надо что-то делать. К счастью, в третьем смогли собраться. Первая тройка принесла нам победу, организовав решающий гол. У «Адмирала» было несколько шансов забить, но хорошо сыграл наш вратарь.



В первом и втором периодах были будто две разные команды? Мы во втором периоде поначалу тоже играли хорошо и забили гол, но, видимо, это вопрос психологии. Да, складывается впечатление, что, когда забиваешь, ты одна команда, а когда пропускаешь — другая. Но на самом деле все кроется в области психологии. В этом плане нам надо ещё добавлять», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Адмирал»: отыгрались с 0:3, но проиграли после гола ногой и странного удаления