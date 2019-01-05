Буре: по игре на МЧМ Россия ни в чём не уступила ведущим сборным

Легендарный в прошлом хоккеист Павел Буре оценил выступление сборной России на молодёжном чемпионате. Подопечные Валерия Брагина дошли до полуфинала, где уступили американцам (1:2). В матче за третье место Россия сыграет со Швейцарией. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Наша команда провела достойный турнир. В матче с ведущими сборными мы ни в чём не уступили. Если раньше было видно техническое отставание, особенно по сравнению с Канадой, США и Швецией, то теперь мы снова подтянулись. Видно, что в ФХР уделяют большое внимание развитию игроков на уровне сборных. Теперь время за детским хоккеем. Для этого и создаются программы подготовки, о которых мы уже не раз говорили.



В матче с США мы упустили уйму моментов. Про судейство говорить не имеет смысла, мы должны быть сильнее. Надеюсь, в ближайшем будущем мы не только будем играть на равных, но и чаще побеждать наших главных конкурентов за медали.



Хотел бы добавить, что лишь считанное число игроков нашей «молодёжки» имеют стабильное место в клубах КХЛ. И дело вовсе не в их уровне, просто тренеры боятся им доверять. Я дебютировал в основе ЦСКА в 16 лет, в 17 имел постоянное место в составе. И дело не только во мне — все ведущие игроки страны пробивались в основу своих команд к 18 годам. И они постепенно меняли лидеров. Это была отлаженная система смены поколений, которую нам нужно воссоздать», — сказал Буре в интервью «Чемпионату».

Может ли Россия проиграть матч за бронзу? Швейцария – не подарок В финале тоже есть явный фаворит, но финны могут снова удивить.