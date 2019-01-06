Саморуков: сборной России сейчас не нужны индивидуальные действия

Защитник сборной России Дмитрий Саморуков после второго периода матча за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира 2019 года со сборной Швейцарии (3:2) рассказал о ходе встречи.

«Хорошее начало, ребята расслабились, начали брать на себя игру. Надо играть проще и закрывать вратаря. Нам сейчас не нужны индивидуальные действия. Что делать в третьем периоде? Активно идём вперёд, в своей зоне попроще», — сказал Саморуков в эфире «Матч ТВ».

Сборная России



Кочетков (Тарасов)

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец

Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин

Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков

Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2.