Подколзин: на МЧМ у сборной России была настоящая команда, семья

Нападающий молодёжной сборной России Василий Подколзин прокомментировал победу в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с командой Швейцарии (5:2).

«Эмоциональный турнир. Не забуду его на всю жизнь, у нас была настоящая команда, семья. Сегодня многое не получалось, но за счёт команды выиграли. Швейцария никогда слабой не была, мы с ними всегда играли «кусь-кусь». Мы начали удачно, потом подсели из-за ошибок, но в конце прибавили. Спасибо всем за поддержку», — сказал Подколзин в эфире «Матч ТВ».

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла сборную Словакии со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В финальном матче встретятся сборные США и Финляндии.