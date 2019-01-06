Шашков: перед третьим периодом поговорили и сказали, что надо взять медаль

Нападающий молодёжной сборной России Никита Шашков прокомментировал победу в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с командой Швейцарии (5:2).

«Мы очень рады, думаю, что вся страна тоже радуется. Нам самим приятно, что мы выиграли медаль. Переживал, волновался на тему заявки. Но всё хорошо закончилось, поэтому я рад. У швейцарцев очень хорошая команда на этом турнире, мы в группе с ними сыграли очень серьёзный матч и сейчас тоже. Первые 10 минут встречи мы провели очень хорошо, а потом что-то надломилось и перестало получаться. Перед третьим периодом поговорили и сказали, что надо взять медаль», — сказал Шашков в эфире «Матч ТВ».

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла сборную Словакии со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В финальном матче встретятся сборные США и Финляндии.