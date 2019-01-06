Вольвенд не взял просмотр в матче с Россией, потому что не услышал телефон

Стали известны интересные подробности матча за бронзовые медали на молодёжном чемпионате мира между сборными России и Швейцарии (5:2).

В эпизоде с первым голом российской команды, забитым Кириллом Слепцом, многие болельщики увидели положение вне игры у Александра Романова. Чешский лайнсмен Даниэль Гиник не свистнул остановку игры, и шайба была засчитана, а наставник швейцарцев Кристиан Вольвенд не сделал запрос на видеопросмотр.

Оказалось, что на этом турнире у швейцарской команды плохо работала радиосвязь между тренерской скамейкой и человеком, который отвечает за видео. Швейцарцы решили использовать запасной вариант, подразумевающий связь по мобильному телефону. До матча за бронзу он был невостребован, но в матче со сборной России видеотренер пытался дозвониться до наставника, но тот в шуме стадиона не услышал звонок телефона.