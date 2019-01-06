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«Сан-Хосе» прервал семиматчевую победную серию «Тампы», Кучеров заработал «-4»

«Сан-Хосе» прервал семиматчевую победную серию «Тампы», Кучеров заработал «-4»
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Логан Кутюр, Джо Павелски, Эвандер Кейн (дубль) и Лукаш Радил. В составе команды Джона Купера по одной шайбе на счету Виктора Хедмана и Михаила Сергачёва. Для российского защитника этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 07:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
5:2
2:1, 1:1, 2:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Кутюр (Майер, Карлссон) – 09:27 (5x5), 2:0 – Павелски (Бёрнс) – 10:01 (5x5), 2:1 – Хедман (Стэмкос, Палат) – 16:13 (5x5), 3:1 – Кейн (Бёрнс, Карлссон) – 24:23 (5x4), 3:2 – Сергачёв (Жозеф, Кэллахан) – 24:53 (5x5), 4:2 – Кейн (Диллон) – 45:21 (5x5), 5:2 – Радил (Майер, Бёрнс) – 52:20 (5x5)

Для других россиян из «Тампы» игра сложилась крайне неудачно. Вратарь Андрей Василевский отразил только 22 броска из 27, а нападающий Никита Кучеров завершил игру с показателем полезности «-4». «Молнии» прервали семиматчевую победную серию.

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