«Сан-Хосе» прервал семиматчевую победную серию «Тампы», Кучеров заработал «-4»

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Логан Кутюр, Джо Павелски, Эвандер Кейн (дубль) и Лукаш Радил. В составе команды Джона Купера по одной шайбе на счету Виктора Хедмана и Михаила Сергачёва. Для российского защитника этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

Для других россиян из «Тампы» игра сложилась крайне неудачно. Вратарь Андрей Василевский отразил только 22 броска из 27, а нападающий Никита Кучеров завершил игру с показателем полезности «-4». «Молнии» прервали семиматчевую победную серию.