Каменский: главное, чтобы звёзды «молодёжки» получали игровое время в КХЛ

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский подвёл итоги молодёжного чемпионата мира 2019 года, на котором российская команда выиграла бронзовые медали.

«В Ванкувере у нас была очень талантливая команда, она получила бесценный опыт и путёвку в большую хоккейную жизнь. Где-до недоработали только в одной игре — в полуфинале с американцами, когда перенервничали, не реализовали своих моментов. Но в целом определённый результат есть, а турнир пойдёт команде только в плюс.

В принципе всех ребят мы знали и до чемпионата, никто не разочаровал, все порадовали. И нужно помнить, что хоккей — игра сложная и командная, индивидуально у нас никто чемпионом не становится. Тем не менее отмечу защитника Романова, который показал современный хоккей, много подключался в атаку, играл только вперёд. Характерный эпизод: когда россияне открывали счёт в матче за третье место, Романов на грани офсайда опередил всех форвардов и отвлёк внимание соперников от автора гола Слепца. Также запомнилась вратарская бригада Кочетков — Тарасов. Этих голкиперов при безупречной работе ждёт большое будущее.

Я считаю, что турнир в Канаде дал нашей молодёжи огромный импульс для развития. Главное, чтобы звёзды нашей «молодёжки» теперь получали регулярное игровое время в КХЛ. Прежде всего это моё пожелание. На своём личном опыте помню, как по возвращении с молодёжных чемпионатов открывалось второе дыхание, как чувствовал прогресс в своей игре. Без побед и поражений на уровне молодёжных турниров не было бы у советского хоккея больших триумфов на уровне чемпионатов мира и Олимпиад», — цитирует Каменского Russia-Hockey.