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Итоги МЧМ-2019 для молодёжной сборной России

Валерий Брагин
Дмитрий Ерыкалов
Фото: fhr.ru
Брагин – костыль для нашего хоккея. Но эта сборная не была больна
Третье место для молодёжной сборной России – не потолок.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Давайте сразу начистоту: бронза для этой сборной – сомнительная пилюля. Она способна лишь слега подсластить, но никак не стереть из головы разочарование от нереализованного потенциала. Для самих парней, быть может, эта медаль и станет важной наградой. Для кого-то, и это неизбежно, главной наградой во всей карьере. Далеко все из тех, кто Новый год встречал в Ванкувере, пробьются в будущем в первую сборную, а уж тем более станут звёздами. Но эта бронза останется с ними навсегда.

Разве не останется этот турнир памятью на всю жизнь для Никиты Шашкова? Ещё во время матчей с датчанами и чехами он сидел на трибунах, не зная своей дальнейшей судьбы. Его не считали фаворитом в борьбе за последнее место в заявке, но своё право на чемпионате мира он выгрыз. Точно также, выгрызая и выжигая, сибиряк проводил каждый матч, а его голы в четвертьфинале и матче за третье место дали понять, что он не просто ролевик, который умеет только пахать.

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Сборная России выиграла бронзу молодёжного чемпионата мира.

Или Кирилл Слепец? В Ярославле на него, кажется, уже махнули рукой. Он ведь чуть ли не единственный талантливый игрок из системы «Локомотива», кого Дмитрий Квартальнов толком не подключает в свою молодёжную ротацию. Реактивному нападающему, который жёг ещё в юниорском проекте Виталия Прохорова, мучительно даётся переход во взрослый хоккей. Но сначала на суперсерии, а затем на чемпионате мира он раскрылся как уникальный игрок. Буре на минималках.

Пётр Кочетков и вовсе стал открытием этого чемпионата мира. Парень, который начинал карьеру в Пензе на позиции защитника, в составе «молодёжки» выступил на уровне Андрея Василевского. Его никогда до этого не вызывали в сборные по своему возрасту, да и в «Сочи» толком не доверяли, полагаясь на тандем Барулин – Шикин. Оба, кстати, чемпионы мира среди молодёжи. Кочетков сделал всё, чтобы встать с ними в ряд, но вратарь – это половина команды. В данном случае – всего лишь половина.

Для кого-то эта бронза – веха, для кого-то – отдушина. Александр Алексеев, отыгравший МЧМ выше всяческих похвал, год назад пережил смерть мамы. Даниил Тарасов из-за тяжелейшей травмы пропустил весь позапрошлый сезон, что могло поставить крест на его звёздных перспективах. Но он вернулся и сделал так, что у сборной России было два классных вратаря. Да что далеко ходить, Виталий Кравцов в контексте сборной ещё вчера считался изгоем, и сам признавался, что не любит ездить в «молодёжку». Из Ванкувера, уверен, он уезжает с совершенно иными чувствами.

Но всё это – частное. А от него, как известно, принято переходить к общему. Для некоторых игроков само по себе попадание на молодёжный чемпионат мира – это повод с удовлетворением поставить галочку. Для России как хоккейной страны это не более, чем данность. Это для хоккеистов бронза, как медаль за победу, порой бывает ценнее серебра. Но отбросив эмоции, это всё-таки третье место, а не второе. Вот и то, что для каждого члена молодёжной сборной память на всю жизнь, для российского хоккея – мерило его успешности.

После крупных турниров, и МЧМ не исключение, всегда есть соблазн сделать из результата отдельно взятой команды глобальные выводы по развитию всего хоккея в стране. Вот только с этим стоит быть очень осторожным. Канада не перестала быть конвейером по производству звёзд даже после того, как вылетела в четвертьфинале домашнего чемпионата мира. Швейцарцы, при всём очевидном прогрессе, не встали на ступень выше, чем шведы. Как ни крути, на чемпионат мира едет 23 человека, а не те сотни хоккеистов, которые выпустились в тот или иной год.

На любом турнире играют команды, а не массовость или система подготовки. Иначе каждый год пьедестал был бы неизменен: Канада, Швеция, США. Но родоначальников хоккея подводит то вратарь (что чаще), то тренер (что реже). Говорить про бесхарактерность шведов, которая прямо пропорциональна их таланту, уже как-то неудобно. Одной из главных проблем КХЛ является почти безразмерная заявка, чем пользуются клубы-олигархи, коллекционирующие игроков. Насколько важны подобные ограничения для конкуренции, наглядно показывает любой международный турнир, где есть место золушкам.

Финны не имеют такого выбора как канадцы, у них нет такой выстроенной системы подготовки как у американцев, и они даже близко не такие одарённые, как их соседи шведы. Тем не менее, именно финны – чемпионы мира. Поэтому оглядываясь на то, что за последние девять лет сборная России лишь однажды выпала из тройки лучших, трудно говорить о каком-либо кризисе. Лучше расскажите о кризисе чехам, которые на МЧМ лишь в качестве исключения протискиваются дальше четвертьфинала.

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Стабильное место в тройке на МЧМ = место в тройке хоккейных держав? Олимпиада с участием энхаэловцев готова это оспорить. Точно так же, как и по представительству в НХЛ (всё ещё сильнейшей лиги планеты) мы давно не входим в тройку. Относительные успехи на молодёжных чемпионатах мира могли бы быть удобной лакмусовой бумажкой для боссов ФХР, но даже наверху наверняка понимают, что эти результаты во многом завязаны на тренере. Поэтому в федерации и подписывают с Валерием Брагиным многолетние контракты.

В этом смысле мы куда ближе к финнам, швейцарцам и даже олимпийским немцам, чем к канадцам и шведам. Во главу угла в российской «молодёжке» стоит создание команды, сплочённого коллектива, который живёт по определённым правилам: хоккейным и общечеловеческим. Эти принципы позволяют удерживать сборную на определённом уровне, не давая ей падать ниже установленной планки. Это касается не только Валерия Брагина, но и ещё более догматичного Михаила Варнакова, который возил «молодёжку» на два чемпионата мира.

Тренеры вроде Брагина – это своего рода костыль для нашего хоккея. Валерий Николаевич хорошо маскирует недостатки, порой и вовсе превращая их в достоинства своей команды. Во многих ДЮСШ нашей страны главной проблемой является то, что детей слишком рано нагружают как физикой, так и тактикой, не давая почувствовать удовольствие от самой игры. Наверх в итоге пробиваются габаритные и старательные ребята, которые при этом боятся лишний раз пойти в обыгрыш. Брагин не борется с системой, выискивая бриллианты, а работает с жертвами системы, отчасти тем самым её поощряя.

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Подход Брагина хорош в неурожайный год, когда за счёт характера и приземлённых схем, можно избежать провала. Вот и бронза Ванкувера воспринималась бы совсем иначе, не будь в диапазоне 1999-2000 г.р. столько одарённых ребят. Главный тренер «молодёжки» чуть ли не впервые получил выбор, хоть сколько-нибудь сопоставимый с тем, что имеют его коллеги из Канады и Швеции. Из кандидатов на участие в МЧМ можно было составить две сборные, и обе претендовали на медали. Но Брагин не отступил от своих принципов, и собрал сборную по старым-добрым лекалам.

Наверное, нет сейчас смысла перечислять всех, кого Брагин не взял в Ванкувер. Одной только тройки Завгородний – Хованов – Чехович хватит, чтобы понять масштаб таланта, оставленный за бортом. Быть может, именно этого звена и не хватило в полуфинале с американцами, когда наше ударное сочетание во главе с капитаном Костиным выходило через смену и в концовке просто задохнулось. Брагин хвалит игроков средних звеньев, и ни под каким соусом не желает признавать ошибки при формировании состава. Его костыль работает так же, как и восемь лет назад, но теперь ему попалась сборная, которая не была больна. На своих ногах она могли бы уйти гораздо дальше третьего места.

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