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Луукконен: просто невероятно выиграть золото после прошлогоднего разочарования

Луукконен: просто невероятно выиграть золото после прошлогоднего разочарования
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Вратарь молодёжной сборной Финляндии Юкко-Пекка Луукконен прокомментировал победу в финале чемпионата мира 2019 года. В решающем матче финская сборная обыграла США (3:2).

«В конце турнира мы показали, почему являемся одной из лучших команд. Мы выросли как игроки и как команда – мы показали это начиная с матча против Канады. В каждой игре мы становились всё лучше и лучше. Это было самым важным для нас. После разочарования прошлогоднего турнира вот так вернуться и выиграть — это просто невероятно.

Каждая команда стремится выиграть золото на таком турнире. У нас были взлёты и падения. В конце концов, мы выиграли золотые медали, поэтому вопросов нет», – цитирует Луукконена Sportsnet.

На молодёжном чемпионате мира 2018 года финская сборная вылетела на стадии четвертьфинала, проиграв в серии буллитов чехам.

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