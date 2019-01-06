Луукконен: просто невероятно выиграть золото после прошлогоднего разочарования

Вратарь молодёжной сборной Финляндии Юкко-Пекка Луукконен прокомментировал победу в финале чемпионата мира 2019 года. В решающем матче финская сборная обыграла США (3:2).

«В конце турнира мы показали, почему являемся одной из лучших команд. Мы выросли как игроки и как команда – мы показали это начиная с матча против Канады. В каждой игре мы становились всё лучше и лучше. Это было самым важным для нас. После разочарования прошлогоднего турнира вот так вернуться и выиграть — это просто невероятно.



Каждая команда стремится выиграть золото на таком турнире. У нас были взлёты и падения. В конце концов, мы выиграли золотые медали, поэтому вопросов нет», – цитирует Луукконена Sportsnet.

На молодёжном чемпионате мира 2018 года финская сборная вылетела на стадии четвертьфинала, проиграв в серии буллитов чехам.