Сергачёв: фокусирую внимание на обороне, трудно успевать ещё и в чужой зоне

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился эмоциями после гола в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (2:5). Россиянин отличился впервые за 10 месяцев.



«Конечно, ребята в команде меня поддерживали. Говорили, что не надо вешать нос: «Продолжай работать, играй в свой хоккей, и всё придёт». У меня ведь были голевые моменты. Нужно было их реализовать. И вот спасибо партнёрам за помощь, я сделал это.



Я теперь выступаю на другой позиции. Год назад выходил на левом краю, а теперь играю на правом. Больше фокусирую внимание на оборонительных функциях. Трудно успевать ещё и в чужой зоне атаки. Но я работаю над этим, стараюсь прибавлять. Думаю, очки ко мне ещё придут. Мне просто надо делать свою работу и показывать зрелый хоккей», — приводит слова Сергачёва официальный сайт НХЛ.