Стэмкос — о Кучерове: такого умения читать и предвидеть игру я ещё не встречал

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос высоко оценил мастерство одноклубника Никиты Кучерова.



«С виду кажется, что для Никиты всё очень просто на льду. Он элегантен, легко двигает шайбу и катается. Этот парень действительно делает игру лёгкой. Мы на скамейке шутим, что каждый раз, когда Куч получает шайбу, то все из нас ждут чего-то хорошего, классного. Но самое поразительное — это его хоккейный ум. Такого умения читать и предвидеть игру я ещё не встречал, тут ему вообще нет равных.



Знаете, это трудно объяснить — как предвидеть действие соперника, куда будет смещаться защитник, как отскочит шайба. Но Кучеров всегда думает на ход вперёд и старается отдать передачу туда, где партнёр будет в следующий момент. У него всегда была такая способность. А когда к ней приплюсовываются уверенность в своих силах и те навыки, которые он приобрёл за эти годы, то вы получаете превосходного нападающего», — цитирует Стэмкоса The Athletic.

Кучеров может побить исторический рекорд НХЛ. Он идёт на 138 очков за сезон Он по-прежнему первый в списке бомбардиров.