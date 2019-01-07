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Тренер «Ак Барса»: у «Витязя» опасные контратаки, нужно избегать потерь

Тренер «Ак Барса»: у «Витязя» опасные контратаки, нужно избегать потерь
Хоккей / КХЛ

Тренер «Ак Барса» Александр Смирнов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Витязем». Игра состоится сегодня, 7 января, начало — в 17:30 мск.

«Готовимся серьёзно к сегодняшнему матчу. Нужно избежать потерь на синей линии при входе в зону атаки, потому что у «Витязя» опасные контратаки. Конечно, нужно выйти с серьёзным настроем, хорошо подготовиться к сегодняшней игре и показать все лучшие качества.

Сопернику, конечно, добавляет принципиальности тот факт, что он балансирует на грани плей-офф. На нас не только «Витязь», а все команды настраиваются. «Витязь» борется за выход в плей-офф, и для него сейчас каждая игра важна.

Что касается первой игры, то она была давно, но мы её тоже посмотрели и проанализировали. С учётом тех ошибок, которые были, подготовились к сегодняшней игре», — цитирует Смирнова официальный сайт «Ак Барса».

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