Куинн — о пяти пропущенных шайбах Лундквистом: мы бросили его на растерзание

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением о поражении в игре с «Аризоной Койотс» (0:5). Основной голкипер «синерубашечников» Хенрик Лундквист пропустил пять шайб после 32 бросков и был заменён в конце второго периода на Александра Георгиева. Россиянин отразил 8 бросков из 8, но это не помогло его команде.



«Мы бросили Хенрика на растерзание. Тяжело играть, когда соперник так много владеет шайбой», — цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.



Самым результативным игроком встречи стал Алекс Гальченюк, набравший 3 очка (1+2). Также дубль на счету Конора Гарленда, заброшенными шайбами отметились Марио Кемпе и Клейтон Келлер. Дарси Кемпер оформил шат-аут, отразив 23 броска.

«Аризона» благодаря 3 очкам Гальченюка разгромила «Рейнджерс»