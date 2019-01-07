Бек: в «Авангарде» всегда велят бросать как можно больше

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек подвёл итоги матча со «Спартаком» (4:0), в котором он отметился дублем.



«Всегда хочется забивать с самого старта матча. Хотелось также отличиться в большинстве, что нам и удалось. Это придало дополнительной энергии и уверенности. Дальше нужно было продолжать в том же духе. В итоге — 4:0 в нашу пользу на табло. Бобков выдал отличный матч.



Как я принял решение бросать при первом голе? Нам всегда велят бросать как можно больше. Плюс Деарне здорово закрывал вратаря, и мне оставалось только попасть куда следует. Этот гол во многом его заслуга.



Новая встреча со „Спартаком“? Нужно лишь играть так же, как сегодня. Мы набираем очки, это крайне важно. Главное, быть уверенными в собственных силах и двигаться вперёд», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Авангард» уверенно обыграл «Спартак», у Бека — дубль