Передача Ковальчука не помогла «Лос-Анджелесу» победить «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу подопечных Питера Дебура.

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Йоонаса Донского, Томаша Гертла и Джо Торнтона. Единственный гол «королей» в активе Анже Копитара, которому ассистировал Илья Ковальчук. Российский форвард снова провёл весь матч в первом звене «Кингз».

Голкипер «Шаркс» Мартин Джонс отразил 22 броска, а также сделал голевую передачу, когда забивал Гертл.

Защитник «акул» Эрик Карлссон отметился тремя результативными передачами. Швед продлил серию с результативными передачами до 13 матчей, став шестым защитником в истории НХЛ с подобным достижением. Серия Эрика ведёт отсчёт с 7 декабря 2018 года.