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Передача Ковальчука не помогла «Лос-Анджелесу» победить «Сан-Хосе»

Передача Ковальчука не помогла «Лос-Анджелесу» победить «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу подопечных Питера Дебура.

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Йоонаса Донского, Томаша Гертла и Джо Торнтона. Единственный гол «королей» в активе Анже Копитара, которому ассистировал Илья Ковальчук. Российский форвард снова провёл весь матч в первом звене «Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2019, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Донской (Кейн, Карлссон) – 17:43 (5x5), 1:1 – Копитар (Браун, Ковальчук) – 23:42 (5x5), 2:1 – Гертл (Карлссон, Джонс) – 29:09 (5x5), 3:1 – Торнтон (Карлссон) – 59:39 (en)

Голкипер «Шаркс» Мартин Джонс отразил 22 броска, а также сделал голевую передачу, когда забивал Гертл.

Защитник «акул» Эрик Карлссон отметился тремя результативными передачами. Швед продлил серию с результативными передачами до 13 матчей, став шестым защитником в истории НХЛ с подобным достижением. Серия Эрика ведёт отсчёт с 7 декабря 2018 года.

Карлссон — 6-й защитник в истории НХЛ с голевыми передачами в 13 матчах подряд
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