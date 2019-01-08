«Автомобилист» — СКА: стали известны составы команд

«Автомобилист» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Игра состоится сегодня, 8 января, начало — в 14:30 мск.
«Автомобилист»:
Коварж (Макаров);
Гуркин – Вишневский, Доус – Да Коста – Голышев;
Трямкин – Василевский, Гареев – Паре – Секстон;
Мамкин – Бодров, Крикунов – Кучерявенко – Казионов;
Валитов — Лямин, Рассейкин – Грачёв – Обидин.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундблад, Тихонов— Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Земчёнок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Рукавишников — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;
Сёмин, Дергачёв — Коскиранта — Кетов, Огирчук.
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