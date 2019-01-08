«Автомобилист» — СКА: стали известны составы команд

«Автомобилист» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Игра состоится сегодня, 8 января, начало — в 14:30 мск.

«Автомобилист»:

Коварж (Макаров);

Гуркин – Вишневский, Доус – Да Коста – Голышев;

Трямкин – Василевский, Гареев – Паре – Секстон;

Мамкин – Бодров, Крикунов – Кучерявенко – Казионов;

Валитов — Лямин, Рассейкин – Грачёв – Обидин.

СКА:

Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Рундблад, Тихонов— Дацюк — Плотников;

Хафизуллин — Земчёнок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Рукавишников — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;

Сёмин, Дергачёв — Коскиранта — Кетов, Огирчук.