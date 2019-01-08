Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Аткинсон: в ближайшее время ситуация с Панариным и Бобровским обострится

Аткинсон: в ближайшее время ситуация с Панариным и Бобровским обострится
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон прокомментировал будущее российских легионеров команды — голкипера Сергея Бобровского и нападающего Артемия Панарина, у которых завершаются действующие контракты.

«Считаю, что они отлично справились с тем давлением, которое на них оказывалось. Но я думаю, что в ближайшие пару недель ситуация действительно обострится. На данный момент и Сергей, и Артемий являются частью нашей команды. Они будут помогать нам побеждать, пока смогут, пока что-нибудь не произойдёт. Хоккеисты не могут контролировать такие вещи. Пока мы все вместе», — приводит слова Аткинсона The Athletic.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Панарин и Бобровский хотят продолжить карьеру во «Флориде» или «Тампе»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент