Аткинсон: в ближайшее время ситуация с Панариным и Бобровским обострится

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон прокомментировал будущее российских легионеров команды — голкипера Сергея Бобровского и нападающего Артемия Панарина, у которых завершаются действующие контракты.



«Считаю, что они отлично справились с тем давлением, которое на них оказывалось. Но я думаю, что в ближайшие пару недель ситуация действительно обострится. На данный момент и Сергей, и Артемий являются частью нашей команды. Они будут помогать нам побеждать, пока смогут, пока что-нибудь не произойдёт. Хоккеисты не могут контролировать такие вещи. Пока мы все вместе», — приводит слова Аткинсона The Athletic.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Панарин и Бобровский хотят продолжить карьеру во «Флориде» или «Тампе»