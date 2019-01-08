Никитин: ЦСКА совершил глупую ошибку и проиграл «Локомотиву» в борьбе

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» (0:1).



«Дмитрия Квартальнова и «Локомотив» с победой, всех с Рождеством. Хорошая игра, но по горячим следам тяжело что-то сказать. Ребята старались, имели моменты. Совершили глупую ошибку, но хоккей из них и состоит, просто сегодня не смогли её исправить. Игра понравилась, но, к сожалению, проиграли.



Почему проиграли оба матча «Локомотиву»? Прежде всего нужно выигрывать борьбу, именно в этом компоненте мы проиграли прошлый матч. Сегодня нам не повезло, ребята пластались, имели моменты. Играли две хорошие команды, надо во всём разобраться», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

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