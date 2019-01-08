Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:1, идёт первый период).



Благодаря этому 29-летний нападающий набрал 50 очков за регулярный сезон-2018/19. На счету Кагарлицкого 19 шайб и 31 голевая передача в 48 матчах «регулярки».



Кагарлицкий стал вторым игроком «Динамо», преодолевшим 50-очковый рубеж в этом сезоне. Ранее такое достижение покорилось его партнёру по звену Вадиму Шипачёву. Шипачёв и Кагарлицкий повторили достижение «Динамо» сезона-2009/10, когда 50-очковую отметку за «регулярку» разменяли Маттиас Вейнхандль и Иржи Гудлер.



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Вадим Шипачёв установил рекорд «Динамо», побив достижение Иржи Гудлера