Шипачёв установил ещё один рекорд «Динамо», у Зайцева первый гол в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:1, завершён первый период).



31-летний форвард выполнил 37-ю результативную передачу в этом сезоне, что является новым рекордом бело-голубых для чемпионатов КХЛ. Прежнее достижение было установлено Иржи Гудлером (36 голевых передач) в сезоне-2009/10. Вторую результативную передачу Шипачёв выполнил на Егора Зайцева, для которого заброшенная шайба стала первой в карьере.



Примечательно, что в этом же матче воспитанник череповецкого хоккея обновил рекорд «Динамо» по голевым передачам за регулярный сезон.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.