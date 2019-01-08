Шипачёв установил ещё один рекорд «Динамо», у Зайцева первый гол в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:1, завершён первый период).
31-летний форвард выполнил 37-ю результативную передачу в этом сезоне, что является новым рекордом бело-голубых для чемпионатов КХЛ. Прежнее достижение было установлено Иржи Гудлером (36 голевых передач) в сезоне-2009/10. Вторую результативную передачу Шипачёв выполнил на Егора Зайцева, для которого заброшенная шайба стала первой в карьере.
Примечательно, что в этом же матче воспитанник череповецкого хоккея обновил рекорд «Динамо» по голевым передачам за регулярный сезон.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Вадим Шипачёв установил рекорд «Динамо», побив достижение Иржи Гудлера