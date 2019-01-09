Богдан Киселевич обновил личный рекорд по игровому времени в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась с разгромным счётом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пантерз» третьим кряду.

Защитник «Флориды» Богдан Киселевич провёл на льду ровно 20 минут, что является новым личным рекордом по игровому времени для российского защитника в матче НХЛ. Воспитанник череповецкого хоккея завершил игру с показателем полезности «0».

В составе победителей по два балла за результативность набрали: Брайан Раст (2+0), Сидни Кросби (1+1) и Маркус Петтерссон (0+2). Единственную шайбу в составе «Флориды» забросил Аарон Экблад с передачи Евгения Дадонова.