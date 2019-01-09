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«Вегас» одержал седьмую победу подряд, обыграв «Рейнджерс»

«Вегас» одержал седьмую победу подряд, обыграв «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

«Вегас Голден Найтс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и закончилась со счётом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев. Для «Голден Найтс» эта победа стала седьмой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Коди Икин, Брэндон Пирри, Джонатан Маршессо и Райан Карпентер. Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри отразил 27 бросков из 29.

Российский нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников провёл на льду 14 минут 45 секунд, очков не набрал и окончил матч с показателем полезности «-1». У Павла Бучневича показатель «+1». Александр Георгиев совершил 27 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2019, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
4:2
1:0, 2:0, 1:2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Икин (Так, Меррилл) – 16:02 (5x5), 2:0 – Пирри (Пасиоретти, Шмидт) – 27:07 (5x4), 3:0 – Маршессо – 38:53 (5x5), 3:1 – Зибанеджад (Цуккарелло, Крайдер) – 51:43 (5x5), 4:1 – Карпентер (Белльмар, Штястны) – 58:40 (en), 4:2 – Фаст (Веси, Нивс) – 59:37 (5x5)
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