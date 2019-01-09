«Вегас» одержал седьмую победу подряд, обыграв «Рейнджерс»

«Вегас Голден Найтс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и закончилась со счётом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев. Для «Голден Найтс» эта победа стала седьмой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Коди Икин, Брэндон Пирри, Джонатан Маршессо и Райан Карпентер. Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри отразил 27 бросков из 29.

Российский нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников провёл на льду 14 минут 45 секунд, очков не набрал и окончил матч с показателем полезности «-1». У Павла Бучневича показатель «+1». Александр Георгиев совершил 27 сейвов.