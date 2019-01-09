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Три передачи Карлссона помогли «Сан-Хосе» разгромить «Эдмонтон»

Три передачи Карлссона помогли «Сан-Хосе» разгромить «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» разгромил «Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Подопечные Питера Дебура одержали крупную победу со счётом 7:2.

В составе победителей дублем отметился Эвандер Кейн и Йоонас Донской, по разу отличились Маркус Сёренсен, Брент Бёрнс и Джо Торнтон. В составе «Ойлерз» голы на счету Алекса Чиассона и Милана Лучича.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2019, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
7:2
3:1, 2:1, 2:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Кейн (Гертл, Карлссон) – 06:37 (5x5), 2:0 – Сёренсен – 12:57 (бул), 2:1 – Чиассон (Макдэвид, Нурс) – 14:35 (5x4), 3:1 – Донской (Хед, Гудроу) – 15:24 (5x5), 4:1 – Кейн (Бёрнс, Майер) – 26:32 (5x5), 4:2 – Лучич (Ньюджент-Хопкинс, Пульюярви) – 30:18 (5x5), 5:2 – Бёрнс (Карлссон, Майер) – 35:37 (5x4), 6:2 – Торнтон (Диллон, Радил) – 41:04 (5x5), 7:2 – Донской (Кейн, Карлссон) – 50:44 (5x5)

Защитник «акул» Эрик Карлссон отметился тремя результативными передачами. Сначала он помог отличиться Эвандеру Кейну, а затем Бренту Бёрнсу. Швед продлил серию с результативными передачами до 14 матчей, став пятым защитником в истории НХЛ с подобным достижением. Серия Эрика ведёт отсчёт с 7 декабря 2018 года.

Рекорд принадлежит Поллу Коффи (17 матчей, 27.11.1985 — 02.01.1986), второе место занимает Брайан Лич (15, 29.11.1991 — 31.12.1991). Карлссон повторил 14-матчевые серии Бобби Орра (13.12.1970 —14.01.1971) и Фила Хаусли (26.12.1992 — 19.01.1993).

Карлссон — пятый защитник в истории НХЛ с голевыми передачами в 14 матчах подряд
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