Три передачи Карлссона помогли «Сан-Хосе» разгромить «Эдмонтон»

«Сан-Хосе Шаркс» разгромил «Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Подопечные Питера Дебура одержали крупную победу со счётом 7:2.

В составе победителей дублем отметился Эвандер Кейн и Йоонас Донской, по разу отличились Маркус Сёренсен, Брент Бёрнс и Джо Торнтон. В составе «Ойлерз» голы на счету Алекса Чиассона и Милана Лучича.

Защитник «акул» Эрик Карлссон отметился тремя результативными передачами. Сначала он помог отличиться Эвандеру Кейну, а затем Бренту Бёрнсу. Швед продлил серию с результативными передачами до 14 матчей, став пятым защитником в истории НХЛ с подобным достижением. Серия Эрика ведёт отсчёт с 7 декабря 2018 года.



Рекорд принадлежит Поллу Коффи (17 матчей, 27.11.1985 — 02.01.1986), второе место занимает Брайан Лич (15, 29.11.1991 — 31.12.1991). Карлссон повторил 14-матчевые серии Бобби Орра (13.12.1970 —14.01.1971) и Фила Хаусли (26.12.1992 — 19.01.1993).