11 заброшенных шайб в видеообзоре матча «Виннипег» — «Колорадо»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома уверенно обыграл «Колорадо Эвеланш» — 7:4 (2:1, 2:2, 3:1). Защитник хозяев Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, которая стала для россиянина второй в этом сезоне.

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Виннипега» Блейк Уилер — в его активе заброшенная шайба и ассистентский хет-трик. В составе «Колорадо» дублем отметился Габриэль Ландеског.

Ворота «лавин» в отсутствие основного вратаря Семёна Варламова защищал Филипп Грубауэр. Российский защитник Никита Задоров также не принимал участия в матче.

Видеообзор самого результативного матча игрового дня также доступен на «Чемпионате».