Московское «Динамо» разъяснило ситуацию с проведением домашнего матча в Балашихе

Московское «Динамо» проведёт домашний матч с «Адмиралом» 2 февраля в Балашихе, информирует официальный сайт клуба.

«Летом 2018 года, после публикации календаря КХЛ на сезон-2018/19, выяснилось, что имеются накладки, которые не позволяют хоккейному клубу «Динамо» Москва провести все матчи на домашних аренах в установленные календарем сроки.

Руководством клуба сразу были предприняты попытки переноса матчей, и в случае с матчами против «Северстали» и «Трактора» это сделать удалось. Более того, в процессе переноса февральского матча против челябинского коллектива было изменены даты нескольких матчей разных клубов.

А сместить матч с «Адмиралом» не вышло. Бело-голубые обращались к руководителям дальневосточного клуба с просьбой о переносе матча на другую дату, однако календарь «Адмирала» этого не позволил. «Динамо» рассматривало возможность проведения матча на других московских аренах, но и в этом направлении положительного результата достигнуть не удалось", — сказано на официальном сайте бело-голубых.