Форвард Артём Артёмов перешёл в «Ладу»

Тольяттинская «Лада» подписала контракт с нападающим Артёмом Артёмовым, информирует официальный сайт команды Высшей хоккейной лиги. Контракт с Артёмовым подписан до конца текущего сезона.



Напомним, накануне с форвардом по обоюдному соглашению сторон расторгло соглашение минское «Динамо».



В этом сезоне хоккеист провёл 10 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и не сумел отметиться результативными действиями. Артёмов заработал показатель полезности «-1» и 29 минут штрафного времени. Кроме того он провёл 11 матчей в составе солигорского «Шахтёра», отметившись заброшенной шайбой при показателе полезности «-5».



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