И. Воробьёв: у Рукавишникова и Хафизуллина небольшие повреждения

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв прокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» (4:0). «Армейская» команда благодаря этой победе обеспечил себе выход в плей-офф.



«Хорошо, что удалось закончить выездную серию победой. Мы благодарны болельщикам, которые сопровождали нас всю серию. Второй период нам удался, забили голы.



Что с Рукавишниковым и Хафизуллиным? Есть небольшие повреждения, доктора следят за состоянием игроков», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

СКА одержал седьмую победу подряд, забив четыре гола «Локомотиву»

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Во втором СКА сумел забросить сразу трижды, авторами голов стали Антон Белов, Андрей Кузьменко и оформивший дубль Наиль Якупов. Сухой матч оформил голкипер СКА Игорь Шестёркин.