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Проворова: России нужно быть понаглее, показать с Канадой свой хоккей

Проворова: России нужно быть понаглее, показать с Канадой свой хоккей
Хоккей / Прочие

Защитник женской молодёжной сборной России Елена Проворова поделилась впечатлениями от выигранного матча со Швейцарией (2:1 Б) в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира.

«В матче со Швейцарией мы создали много моментов, не хватило реализации. Для победы в основное время надо больше забивать. Где-то понаглее надо было действовать. В итоге всё вышло очень опасно.

К матчу с Канадой необходимо хорошо подготовиться. Победа над Швейцарией уже позади. Впереди полуфинал, отступать некуда. Против Канады мы играли уже дважды за последнее время, надо показать свой хоккей и следовать тренерским установкам», — приводит слова Проворовой официальный сайт Федерации хоккея России.

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Женская «молодёжка» — в полуфинале ЧМ! Впереди – бой с Канадой
Наши девчонки обыграли Швейцарию в четвертьфинале чемпионата мира.
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