Эллер: мы все видели, что Маршан представляет собой на самом деле

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер прокомментировал поведение форварда «Бостон Брюинз» Брэда Маршана в матче регулярного чемпионата НХЛ, который завершился победой «столичной» команды со счётом 4:2.

В середине второго периода Маршан вынудил скинуть перчатки форварда «Кэпиталз», а сам уклонился от драки, заработав для «Бостона» большинство.

«Мы все видели, что Маршан представляет собой на самом деле. Это не самый чистый игрок на свете», — сказал Эллер после матча.

«Я не знал статистики, но понимал, что драться смысла не имеет. Эллер играет по 10-12 минут за матч, а я играю по 20. Мы уступаем 0:1 и имеем возможность поиграть в большинстве — драться в такой ситуации было просто глупо», — объяснил своё поведение Маршан.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.