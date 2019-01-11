Бурдасов: в третьем периоде «Салават Юлаев» просел, но нашли в себе силы

Форвард «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов прокомментировал победу над ХК «Сочи» (5:4 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Бурдасов забросил победную шайбу в овертайме.

«Устали, но потом всё-таки нашли в себе силы. Где-то у нас пошли ненужные ошибки из-за усталости. Главное, победили. В третьем периоде мы просели.

За счёт чего удалось дожать соперника? Опять же, реализация нашего большинства. Постоянно же идёт работа над большинством, просто сами знаете, что надо забить 1–2 шайбы, чтобы почувствовать этот момент, потом втягиваешься.

Каково играть в защитной маске? Естественно, очень тяжело. До сих пор иногда даже шайбу из вида теряю, потому что настолько непривычно. Думаю, привыкну, но потом снова снимать надо будет.

Победные игры — это всегда хорошо. Тем более такие вытащенные в овертайме, на характере. Это всегда плюс только в дальнейшем. Будем продолжать дальше, нас ожидает тяжёлый выезд», — приводит слова Бурдасова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Следующим соперником «Салавата Юлаева» станет «Сибирь».