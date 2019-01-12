Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Александр Юдин и Павел Торгаев войдут в тренерский штаб «Амура»

Александр Юдин и Павел Торгаев войдут в тренерский штаб «Амура»
Хоккей / КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», в тренерский штаб хабаровского «Амура» войдут Александр Юдин и Павел Торгаев. Напомним, сегодня «Амур» возглавил Александр Гулявцев, сменивший на посту главного тренера Николая Борщевского.

52-летний Торгаев с 2016 года работал в тренерском штабе череповецкой «Северстали» вместе с Гулявцевым. Также специалист трудился в нижегородском «Торпедо» и новокузнецком «Металлурге».

48-летний Юдин во времена игровой карьеры выступал на позиции защитника, часто выполняя функции тафгая. Позже специалист работал в хоккейной школе СКА и других клубах Санкт-Петербурга.

«Амур» подтвердил назначение Гулявцева, Борщевский стал вице-президентом

Гулявцев с 2016 по 2018 год возглавлял «Северсталь». В сезоне-2017/18 череповецкий клуб пробился в плей-офф, где в первом раунде проиграл СКА (0-4). В ноябре 2018 года руководство «Северстали» освободило Гулявцева от занимаемой должности.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент