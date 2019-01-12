Александр Юдин и Павел Торгаев войдут в тренерский штаб «Амура»

Как стало известно «Чемпионату», в тренерский штаб хабаровского «Амура» войдут Александр Юдин и Павел Торгаев. Напомним, сегодня «Амур» возглавил Александр Гулявцев, сменивший на посту главного тренера Николая Борщевского.



52-летний Торгаев с 2016 года работал в тренерском штабе череповецкой «Северстали» вместе с Гулявцевым. Также специалист трудился в нижегородском «Торпедо» и новокузнецком «Металлурге».



48-летний Юдин во времена игровой карьеры выступал на позиции защитника, часто выполняя функции тафгая. Позже специалист работал в хоккейной школе СКА и других клубах Санкт-Петербурга.

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Гулявцев с 2016 по 2018 год возглавлял «Северсталь». В сезоне-2017/18 череповецкий клуб пробился в плей-офф, где в первом раунде проиграл СКА (0-4). В ноябре 2018 года руководство «Северстали» освободило Гулявцева от занимаемой должности.