Александру Овечкину наложили швы во время матча с «Коламбусом»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.



Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил повреждение в конце первого периода. За пять минут до конца стартового периода Овечкин покинул скамейку запасных и отправился в раздевалку вместе с тренером по атлетической подготовке Джейсоном Сербасом. Последняя смена Александра перед этим составила всего 16 секунд.

Овечкин был вынужден уйти в раздевалку, так как получил удар клюшкой по руке, в результате чего появилась рана. Овечкину нанесли швы. С началом второго периода он вернулся в строй и сумел заработать одно очко за результативную передачу Евгению Кузнецову.