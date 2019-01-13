Журналист назвал Крикунова Владимиром Воробьёвым во время интервью

«Торпедо» проиграло московскому «Динамо» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Нижнем Новгороде.



После игры журналист, бравший интервью у наставника бело-голубых Владимира Крикунова, назвал его Владимиром Воробьёвым.

Посмотреть видео интервью можно на официальном сайте КХЛ.



Воробьёв начинал сезон в должности главного тренера московского клуба. Под его руководством «Динамо» одержало всего три победы в 13 играх (23%).



Подопечные Крикунова продлили победную серию до трёх матчей, а «Торпедо» потерпело четвёртое поражение в последних пяти играх. 17 января подопечные Дэвида Немировски встретятся на выезде с «Трактором», а «Динамо» в этот же день сыграет в Санкт-Петербурге с местными «армейцами».