Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Бетис» — «Реал Мадрид». 13 января. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Журналист назвал Крикунова Владимиром Воробьёвым во время интервью

Журналист назвал Крикунова Владимиром Воробьёвым во время интервью
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» проиграло московскому «Динамо» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Нижнем Новгороде.

После игры журналист, бравший интервью у наставника бело-голубых Владимира Крикунова, назвал его Владимиром Воробьёвым.

Посмотреть видео интервью можно на официальном сайте КХЛ.

Воробьёв начинал сезон в должности главного тренера московского клуба. Под его руководством «Динамо» одержало всего три победы в 13 играх (23%).

Подопечные Крикунова продлили победную серию до трёх матчей, а «Торпедо» потерпело четвёртое поражение в последних пяти играх. 17 января подопечные Дэвида Немировски встретятся на выезде с «Трактором», а «Динамо» в этот же день сыграет в Санкт-Петербурге с местными «армейцами».

Московское «Динамо» выиграло 10 из последних 12 матчей
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент