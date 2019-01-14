Два очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась с результативным счётом 7:5 (2:2, 3:1, 2:2) в пользу хозяев. Для «Блю Джекетс» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 4 секунды, нанёс три броска в створ ворот, набрал 2 (1+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+4». Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 22 броска из 27.

Форварды «Нью-Йорка» Владислав Наместников и Павел Бучневич результативными действиями не отметились. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев совершил 33 сейва и записал в свой актив передачу.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» в овертайме обыграл «Анахайм Дакс» — 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0).

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