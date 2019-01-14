Два очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»
14 января 2019, 04:59
Хоккей
/ НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась с результативным счётом 7:5 (2:2, 3:1, 2:2) в пользу хозяев. Для «Блю Джекетс» эта победа стала третьей кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Российский нападающий «Блю Джекетс»
Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 4 секунды, нанёс три броска в створ ворот, набрал 2 (1+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+4». Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 22 броска из 27.
Форварды «Нью-Йорка»
Владислав Наместников и Павел Бучневич результативными действиями не отметились. Голкипер «Рейнджерс» совершил 33 сейва и записал в свой актив передачу. Александр Георгиев
В параллельном матче «Виннипег Джетс» в овертайме обыграл «Анахайм Дакс» — 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0).
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2019, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
, 0:1 – Строум (Хитил, Фаст) – 04:34 (5x5) , 1:1 – Панарин (Аткинсон, Дюбуа) – 05:08 (5x5) , 2:1 – Дюклер (Нутиваара, Мюррей) – 08:55 (5x5) , 2:2 – Крайдер (Нивс, Георгиев) – 17:56 (4x4) , 3:2 – Аткинсон (Веренски) – 34:00 (5x5) , 4:2 – Седлак (Бьёркстранд, Нэш) – 37:49 (5x5) , 4:3 – Цуккарелло (Зибанеджад) – 38:58 (5x5) , 5:3 – Фолиньо (Мюррей, Андерсон) – 39:58 (5x5) , 6:3 – Савар (Панарин) – 45:29 (5x5) , 6:4 – Цуккарелло – 55:00 (5x5) , 6:5 – Веси (Смит) – 56:48 (5x5) 7:5 – Фолиньо – 58:14 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2019, понедельник. 02:00 МСК
, 0:1 – Гиббонс (Монтур, Рауни) – 02:19 (5x5) , 0:2 – Ракелль (Спронг, Рауни) – 16:14 (5x5) , 1:2 – Уилер (Моррисси, Шайфли) – 19:00 (5x4) , 2:2 – Лайне (Литтл) – 22:24 (5x5) , 2:3 – Кольяно (Спронг, Рауни) – 35:48 (5x5) , 3:3 – Шьяро (Танев, Копп) – 54:05 (5x5) 4:3 – Литтл (Труба) – 64:49 (3x3)
«Коламбус» — «Рейнджерс»: Панарин забросил 17-ю шайбу в сезоне
«Коламбус» — «Рейнджерс»: голкипер гостей Георгиев набрал 2-е очко за карьеру