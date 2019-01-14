Панарин забил в трёх матчах подряд впервые за время пребывания в «Коламбусе»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Коламбусе и закончилась со счётом 7:5 (2:2, 3:1, 2:2) в пользу хозяев. Для «Блю Джекетс» эта победа стала третьей кряду.



Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативным броском в первом периоде, а в роли ассистента выступил Кэм Аткинсон.

Видео гола Панарина также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



Панарин продлил голевую серию до трёх матчей, ранее Артемий отметился дублем в игре с «Нэшвилл Предаторз» и заброшенной шайбой в матче с «Вашингтон Кэпиталз». Россиянин выдал такую серию впервые за время пребывания в «Коламбусе». В сезоне-2016/17 у Панарина, выступавшего за «Чикаго Блэкхоукс», была одна трёхматчевая и одна пятиматчевая голевые серии.