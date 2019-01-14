Хет-трик Себастьяна Ахо — в видеообзоре матча «Каролина» — «Нэшвилл»

«Каролина Харрикейнз» обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



В первом периоде хозяева дважды огорчили «хищников» стараниями Себастьяна Ахо и Саку Мяэналанена. Колтон Сиссон отыграл один гол, на что «ураганы» ответили результативными бросками Ахо, Лукаса Валльмарка и Джастина Уильямса. Филип Форсберг отличился в меньшинстве, а в третьем периоде оформил дубль, сократив отставание своей команды до двух шайб. В концовке Ахо отметился результативным броском и оформил хет-трик. Финн был признан лучшим игроком прошедшего дня регулярного чемпионата.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 25 секунд. Он нанёс два броска в створ ворот и заработал показатель полезности «-1».

Видеообзор матча «Каролина» — «Нэшвилл» доступен на «Чемпионате».