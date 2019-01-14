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Шестёркин, Кудако, Бурдасов и Коновалов — лучшие игроки недели в КХЛ

Шестёркин, Кудако, Бурдасов и Коновалов — лучшие игроки недели в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов 18-й недели турнира в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Игорь Шестёркин (СКА), в двух гостевых матчах не пропустивший ни одной шайбы (лучший результат недели).

Лучшим защитником признан Вадим Кудако («Северсталь»), в трёх матчах (в том числе двух гостевых) одержавший вместе с командой три победы и набравший 3 (1+2) очка.

Лучшим нападающим признан Антон Бурдасов («Салават Юлаев»), в четырёх матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 8 (3+5) очков (лучший результат недели).

Лучшим новичком признан голкипер Илья Коновалов («Локомотив»), в трёх матчах одержавший две победы (в том числе одну – на ноль). 20-летний вратарь ярославского клуба отразил 93,06% бросков при коэффициенте надёжности 2,01.

У Бурдасова худшая полезность в «Салавате» в сезоне, в последних двух играх «-5»
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