Аткинсон: Нэш многое сделал для «Коламбуса», я всегда на него равнялся

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон прокомментировал информацию о том, что известный форвард Рик Нэш решил завершить спортивную карьеру. 34-летний канадец провёл символическое вбрасывание перед игрой «жакетов» с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:5).



«Мне ещё далеко до рекордов Нэша. Было очень интересно увидеть человека, на которого я всегда равнялся. Для меня честь соперничать с ним по статистике. Ни для кого не секрет, что именно он помог Коламбусу появиться на карте, особенно в плане хоккея. Болельщики понимают, как важен Рик для клуба, для города. И он продолжит приносить пользу.



Когда Нэш объявил о завершении карьеры, я написал ему, что с нетерпением жду лета, чтобы помериться с ним силой на поле для гольфа и укрепить дружбу», — приводит слова Аткинсона официальный сайт НХЛ.

Нэш провёл 15 сезонов в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета команд «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Всего в НХЛ канадский нападающий провёл 1060 матчей и набрал 805 (437+368) очков.