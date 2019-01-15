Нилл: Кольяно добавит раздевалке «Далласа» ветеранского присутствия

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал переход в команду нападающего Эндрю Кольяно, выменянного из «Анахайм Дакс».



«Приобретая Эндрю, мы пополняем свои ряды ответственным игроком, который добавит раздевалке ветеранского присутствия. Его взрывная скорость, универсализм и ментальность неутомимого бойца помогут нашей команде на льду и вне его», — приводит слова Нилла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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31-летний Кольяно в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 46 матчах, сумев записать на свой счёт 11 (3+8) очков при показателе полезности «+2» и 14 минутах штрафа. Канадский хоккеист защищал цвета «Анахайма» с 2011 года, перейдя туда из «Эдмонтон Ойлерз».