«Сент-Луис» обыграл «Вашингтон», Овечкин, Тарасенко и Барбашёв отметились голами

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 4:1.

Счёт на восьмой минуте открыл капитан хозяев Александр Овечкин, отличившийся в большинстве. На старте второго периода Иван Барбашёв восстановил равновесие. К середине игрового отрезка «блюзмены» провели ещё две результативные атаки. Отличились Брэйден Шенн и Дэвид Перрон. На 51-й минуте 15-ю шайбу в сезоне забросил Владимир Тарасенко.

На счету Овечкина также показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 21.23 (4.25 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1», 3 броска и 2 хита за 19.31. У Дмитрия Орлова результативная передача, «-1» и 3 блок-шота за 20.41.

У Тарасенко, кроме гола, результативная передача, «+2», 2 минуты штрафа и 2 броска за 20.02. У Барбашёва «+1», бросок и 2 блок-шота за 9.46.

Овечкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам

Овечкин вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам в большинстве