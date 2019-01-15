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«Сент-Луис» обыграл «Вашингтон», Овечкин, Тарасенко и Барбашёв отметились голами

«Сент-Луис» обыграл «Вашингтон», Овечкин, Тарасенко и Барбашёв отметились голами
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 4:1.

Счёт на восьмой минуте открыл капитан хозяев Александр Овечкин, отличившийся в большинстве. На старте второго периода Иван Барбашёв восстановил равновесие. К середине игрового отрезка «блюзмены» провели ещё две результативные атаки. Отличились Брэйден Шенн и Дэвид Перрон. На 51-й минуте 15-ю шайбу в сезоне забросил Владимир Тарасенко.

На счету Овечкина также показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 21.23 (4.25 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1», 3 броска и 2 хита за 19.31. У Дмитрия Орлова результативная передача, «-1» и 3 блок-шота за 20.41.

У Тарасенко, кроме гола, результативная передача, «+2», 2 минуты штрафа и 2 броска за 20.02. У Барбашёва «+1», бросок и 2 блок-шота за 9.46.

Овечкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам
Овечкин вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам в большинстве
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: Барбашёв забросил шестую шайбу в сезоне
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2019, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:4
1:0, 0:3, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Овечкин (Орлов, Бойд) – 07:50 (5x4), 1:1 – Барбашев – 23:18 (5x5), 1:2 – Данн (Тарасенко, Шварц) – 25:11 (5x5), 1:3 – Перрон (Данн, О'Райлли) – 28:00 (5x5), 1:4 – Тарасенко (О'Райлли, Пьетранджело) – 50:24 (5x4)
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