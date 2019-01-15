Иван Проворов впервые за 10 матчей завершил игру с положительной полезностью

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграл «Миннесоту Уайлд» — 7:4.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей. Также на его счету показатель полезности «+2», 2 минуты штрафа, силовой приём и блок-шот за 23.42 на льду (2.37 – в меньшинстве).

В активе российского защитника стало 15 (4+11) очков в 45 матчах регулярного сезона при полезности «-15». Проворов впервые за 10 матчей завершил игру с положительной полезностью. В последний раз Иван уходил со льда в «плюсе» 28 декабря 2018 года ("+1" с «Торонто Мэйпл Лифс»).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Нолан Патрик, набравший четыре очка (2+2). Хет-триком отметился Джеймс ван Римсдайк. Дубль на счету Уэйна Симмондса. В составе «дикарей» заброшенные шайбы в активе Джейсона Цукера, Йоэля Эрикссона Эка, Маркуса Фолиньо и Райана Сутера.