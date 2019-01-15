Драка на кулаках с Телегиным — в лучших фото с матча ЦСКА — «Металлург»

15 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «армейцы» одержали уверенную победу над магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Подопечные Йозефа Яндача прервали победную серию из восьми выигранных матчей.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт только на 35-й минуте — точным броском отметился нападающий «армейской» команды Михаил Григоренко. В концовке игры форварды ЦСКА Линдей Вей и Иван Телегин забросили по шайбе, установив окончательный счёт. «Сухарь» оформил голкипер «армейского» коллектива Илья Сорокин.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.